МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов растет по основным индексам на позитивном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к 10.07 мск повышался на 0,2%, до 2491 пункта, индекс РТС — на 0,4% — до 1193 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром прибавляет 1,1%, до 67,03 доллара за баррель по марке Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,4-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном росли – на 0,3-1%, японский Nikkei 225 – на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.