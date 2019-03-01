МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) торгуются преимущественно в "зеленой зоне" в пятницу, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.13 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,12% — до 6 долларов, "Лукойла" — на 0,54%, до 83,65 доллара, "Новатэка" — снижалась на 0,81%, до 171,9 доллара. Бумаги "Газпрома" уменьшались в цене на 0,1% — до 4,74 доллара, "Газпром нефти" — увеличивались на 0,71%, до 24,93 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,09% — до 1,18 доллара, Сбербанка — уменьшалась на 0,29%, до 12,72 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,16%, достигая 18,53 доллара.

Расписки "Норникеля" увеличивались в стоимости на 0,16% — до 21,43 доллара, "Северстали" — на 0,29%, до 15,49 доллара, НЛМК — на 0,61%, до 23,98 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,63% — до 14,45 доллара, "Ленты" — уменьшалась на 0,25%, до 3,04 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 1,84% — до 2,93 доллара.