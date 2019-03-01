МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рубль днем слегка рос против доллара и евро на фоне попыток возврата цены нефти в район трехмесячных максимумов — выше 67 долларов за баррель сорта Brent, отмечают эксперты.

Позитивная конъюнктура мировых рынков поддерживает спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.40 мск снижался на 11 копеек — до 65,79 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 74,84 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

РУБЛЬ – СЛЕГКА ВВЕРХ

Рубль днем слабо повышался против доллара и евро. Поддержка приходит от попыток рынка нефти вернуться к максимумам с ноября после недавнего ценового провала на фоне недовольных высказываний президента США Дональда Трампа в адрес ОПЕК о высоких нефтяных ценах.

Инвесторы продолжают с оптимизмом реагировать на сокращение добычи нефти странами ОПЕК в рамках соглашения, достигнутого в конце прошлого года. Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные агентства Рейтер о том, что экспорт нефти из Венесуэлы в феврале снизился на 40%, до 920 тысяч баррелей в день на фоне санкций, введенных США. В предыдущие три месяца этот показатель колебался от 1,47 миллиона баррелей до 1,66 миллиона баррелей в сутки.

Наконец, участники торгов обратили внимание на данные управления энергетической информации минэнерго США (EIA), согласно которым США в декабре прошлого года снизили добычу нефти на 0,5% по сравнению с ноябрем — до 11,8 миллиона баррелей в день.

Поддержка рублю, относящемуся к валютам развивающихся рынков, приходит от общей позитивной конъюнктуры. Этому способствует свежая экономическая статистика из Китая, полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Опубликованный в пятницу индекс деловой активности в производственном секторе Поднебесной за март превысил ожидания, что нивелировало эффект от вышедших вчера негативных февральских данных по китайской экономике, добавил он.

В итоге, доллар и евро теряли к рублю 0,2% каждый. Рублевая цена нефти колеблется выше уровня 4,35 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пара USD/RUB консолидируется в рамках сформированного в начале недели диапазона, считает Бабин из компании "БКС Брокер".

"В случае закрепления курса над двухнедельным максимумом 66,03 рубля за доллар, скорей всего, мы увидим попытку пробоя курсом верхней границы горизонтальной области сопротивления 66,1-66,26", — добавил он.

На коротком горизонте сохраняются риски новых ограничений со стороны США, что для краткосрочных позиций инвесторов имеет большое значение, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Сегодня же рост цен на нефть может вернуть курс ближе к уровню 65,5 рубля за доллар, оценил он.

Однако на горизонте 2019 года у валют развивающихся стран потенциал дальнейшего укрепления ограничен, отметил Евгений Кошелев из Росбанка.

"Несмотря на очевидные причины для позитива – мягкая риторика ФРС и ЕЦБ и прогресс в торговых переговорах между США и Китаем – валюты развивающихся стран не демонстрируют ралли. Сдерживающим фактором выступает завершение фазы формирования коротких спекулятивных позиций на фоне ожиданий глобального замедления экономического роста, а также рост привлекательности долларовых депозитов", — добавил он.