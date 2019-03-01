МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу растут, реагируя на сообщения о подготовке Белым домом проекта окончательного торгового соглашения с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.47 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,36%, до 26010,29 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 0,53%, до 7572,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,48%, до 2797,62 пункта.

Трейдеры отыгрывают сообщение агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что американские власти готовят проект окончательного торгового соглашения, которое президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут подписать в течение ближайших нескольких недель. По словам источников, саммит глав двух государств может состояться уже в середине марта.

Дополнительное влияние на индексы оказала макростатистика. Министерство торговли США в пятницу сообщило, что потребительские доходы в стране в декабре выросли на 179 миллиардов долларов, или на 1%, по сравнению с ноябрем, расходы — снизились на 76,6 миллиарда долларов. Аналитики ждали роста доходов только на 0,5% и снижения расходов на 0,2%. При этом, по данным ведомства, в январе доходы потребителей США уменьшились на 0,1%, хотя ожидался рост показателя на 0,3%.

Участники торгов обратили внимание и на негативные новости от автопроизводителя Tesla. Его глава Илон Маск ранее в пятницу заявил, что не ожидает получения компанией прибыли в первом квартале текущего финансового года. Ухудшение прогноза Маск объяснил рядом единоразовых выплат и проблемами, связанными с поставками автомобилей на зарубежные рынки. На этих новостях акции Tesla падают в цене почти на 8%.