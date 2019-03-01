МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цена на золото усилила снижение в пятницу вечером на фоне укрепления курса доллара и росту интереса инвесторов к риску, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,05 доллара, или на 0,85%, до 1304,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро падала на 1,66%, до 15,29 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,18%, до 96,33 пункта.

"Котировки стоимости золота показывают, что цены снижаются в результате повышения вероятности заключения торгового соглашения между США и Китаем", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga). Он также добавил, что трейдеры надеются, что выхода Британии из ЕС "без сделки" с Брюсселем удастся избежать, "что в конечном итоге поддерживает рисковые настроения".

Тенденция удешевления золота доказала свою силу в течение дня, несмотря на негативные макроэкономические данные в США. После публикации индекса деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в феврале, который опустился до 54,2% с уровня января 56,6%, а также индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index) на уровне 93,8 пункта против ожиданий в 95,6 пункта, доллар растерял часть более раннего роста, что позволило золоту слегка укрепиться.

"Драгоценному металлу удалось лишь на короткое время сократить предыдущие потери, поскольку доллар ослаб после более слабых, чем ожидалось, данных о промышленности и потребительских настроениях в США", — добавляет агентство.