МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Рубль к вечеру первого дня весны растерял почти весь предыдущий рост против основных резервных валют на фоне ощутимого снижения нефтяных котировок, отмечают эксперты.

Впрочем, позитивная конъюнктура мировых финансовых рынков поддерживает спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.53 мск повышался на 1 копейку, до 65,92 рубля, курс евро снижался на 8 копеек, до 74,92 рубля.

РУБЛЬ ПОПАЛ ПОД ДАВЛЕНИЕ НЕФТИ

Рубль вечером стабилизировался к доллару и слегка повышается к евро. Дневной рост российской валюты почти сошел на нет на фоне сползания рынка нефти более чем на 2%, в район 65 долларов за баррель сорта Brent.

Перед выходными рынок "черного золота" корректируется вниз, не сумев закрепиться на максимумах с ноября. Опасения по поводу торговых отношений между США и Китаем сохраняются, и это поддерживает коррекцию нефти вниз.

Между тем, поддержка рублю, относящемуся к валютам развивающихся рынков, приходит от общей позитивной конъюнктуры мировых рынков. Опубликованный сегодня индекс деловой активности в производственном секторе Китая превысил ожидания, что нивелировало эффект от вышедших накануне негативных февральских экономических данных, говорят аналитики.

В итоге доллар вечером почти не меняется к рублю, а евро теряет в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,25 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Курс доллара на следующей неделе будет демонстрировать незначительное укрепление, высока вероятность колебаний курса около отметки в 66 рублей за доллар, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Укрепляющее воздействие на доллар оказывает текущая макроэкономическая ситуация в США: уверенно растущие потребительские и корпоративные расходы, расширение производственных заказов, а также стабильно позитивная динамика доходности казначейских облигаций США. Дополнительную поддержку доллару дает ухудшение экономической активности в еврозоне", — сказала она.

Локальным уровнем поддержки для пары доллар/рубль выступает отметка — 65,7, локальным уровнем сопротивления — 66, оценил Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие". "Считаем, что российская валюта на следующей неделе будет находиться в боковом тренде в диапазоне 65,6-66,1 против доллара", — добавил он.

В ближайшее время позитивных факторов для рубля практически нет, полагает Иван Копейкин из компании "БКС брокер". Остаются лишь высокие реальные процентные ставки (по рублевым долговым бумагам), отметил он.

"В остальном же многое будет зависеть от окончательных договоренностей между Китаем и США, санкций и развития ситуации в Венесуэле. В частности, если оппозиция в Венесуэле окончательно придет к власти, то это может способствовать возвращению инвестиций в страну и постепенному росту добычи, что может негативно сказаться на нефтяных котировках. Поэтому в целом жду постепенного ослабления рубля, с ближайшими целями в районе 67 в паре с долларом и 77 в паре с евро", — заключил Копейкин.