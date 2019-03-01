МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый весенний день закрыл торги небольшим снижением по основным индексам на фоне падения цен на нефть, следует из динамики торгов Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,29% — до 2478,01 пункта, индекс РТС — на 0,08%, до 1187,35 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.33 мск снижался на 1 копейку — до 65,89 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 74,93 рубля.

Майский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,07% — до 64,94 доллара за баррель.

"Отраслевая структура российского рынка преимущественно сырьевая (нефтегаз 51,9%, металлы и добыча 14,4%), поэтому неудивительно, что на фоне снижения сырьевых котировок в условиях укрепления рубля большинство акций оказалось под давлением", — отмечает Тимур Нигматуллин из "Открытия Брокер".

"Неделю российский рынок начинал под сопротивлением, расположенным на уровне 2500 пунктов. И в первой ее половине "быки" дважды предприняли попытку пробоя этого уровня, однако сил на закрепление выше не хватило. Более того, ухудшение новостного фона привело к тому, что рынок откатился ниже уровней закрытия предыдущей недели", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Среди лидеров роста — акции "Магнита" (3,28%), ОГК-2 (1,88%), "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,81%), "Яндекса" (1,78%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции выросли на 1,76%, префы — на 0,95%), а также акции "Энел Россия" (1,73%), префы "Ленэнерго" (1,08%) и акции "Газпром нефти" (0,85%).

В лидерах удешевления — акции "Распадской" (-4,37%), Polymetal (-2,75%), бумаги группы "ГАЗ" (префы снизились на 1,67%, обыкновенные акции — на 2,72%), акции "Полюса" (-2,19%), префы "Транснефти" (-2,11%), акции "Фосагро" (-1,84%), "Газпрома" (-1,43%), депозитарные расписки "Русагро" (-1,33%), акции "М.Видео" (-1,31%), ОВК (-1,24%) и "Русснефти" (-1,01%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи закрепился в диапазоне 2450-2500 пунктов, проведя в нем последние 12 сессий, отмечает Зварич. С технической точки зрения, пробой одной из границ этого коридора может дать направление дальнейшему среднесрочному движению рынка. При этом, по мнению эксперта, при отсутствии негативных сюрпризов рынок достаточно быстро может закрепиться выше отметки 2500 пунктов.

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" на следующей неделе ожидает боковой динамики основных индексов. В понедельник, по ее мнению, индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2470-2500 пунктов, РТС — 1170-1200 пунктов.

"С фундаментальной точки зрения инвесторы на следующей неделе продолжат ждать потенциальных санкционных новостей, а также изменений в торговом вопросе и данных о состоянии крупнейших мировых экономик. Если негативных новостей не поступит, индексы могут попытаться выйти наверх из краткосрочных диапазонов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитал". При этом она напомнила, что следующая рабочая неделя в России будет короткой. В пятницу биржи РФ будут закрыты в связи с праздником 8 марта.