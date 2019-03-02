МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Корпорация Tesla 1 марта выплатила крупнейшую сумму по своим облигациям, передает The Wall Street Journal.

По данным издания, эта сумма могла составить практически четверть денежных ресурсов компании.

Обязательства по конвертируемым приоритетным облигациям были погашены на $920 млн.

Отмечается, что данные облигации были выпущены пять лет назад. Тогда инвесторы благоприятно оценивали будущее Tesla и модельного ряда корпорации.