МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в марте стабильности рынка акций РФ по основным индексам, но рубль попадет под давление, свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС повысятся символически, в пределах 0,1% — до 2487 и 1189,5 пунктов соответственно. Цена на нефть марки Brent останется около 66 долларов за баррель, а золота — немного выше 1,3 тысячи долларов за тройскую унцию.

Курс евро к доллару поднимется немного выше 1,14, а курс рубля относительно доллара снизится на 10 копеек, до 66 рублей, а к евро — на 45 копеек до 75,4 рубля, при этом инфляция составит 0,4%, также ожидают аналитики.

РОСТ ПО РАСПИСАНИЮ

Основными темами месяца станут решения ЦБ РФ (22 марта), ФРС США (20 марта) и ЕЦБ (7 марта) относительно процентной ставки, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Мы не ожидаем изменения уровня процентных ставок, но тем не менее комментарии регуляторов будут способствовать возникновению краткосрочной волатильности на мировых финансовых рынках. Важное влияние на рынки будет оказывать уровень вливаний ликвидности от мировых центральных банков. Но пока мы не ожидаем ухудшения этого показателя", — говорит он.

Ещё одна интрига марта — окончание процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), которое ожидалось 29 марта.

Оправдаются ли планы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй утвердить в британском парламенте соглашение о Brexit, станет ясно 12 марта, отмечает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

На рынке нефти будут доминировать ожидания апрельской внеочередной встречи пакта ОПЕК+ и возможная отмена отсрочек по иранским санкциям в начале мая, также напоминает Константин Бушуев из компании "Открытие брокер".

Цены на нефть, учитывая сезонную слабость спроса и сигналы торможения роста экономики Китая, будут преимущественно проторговывать диапазон 65-70 долларов за баррель, прогнозирует Локтюхов.

ВЕСТИ С ФРОНТА ТОРГОВЫХ ВОЙН

В марте может продолжаться тенденция к снижению глобальных рисков, считает Бушуев. "Инвесторы могут перейти к более активной продаже безрисковых активов (гособлигаций крупнейших развитых стран) и усилению позиций в рисковых активах — акциях, корпоративных облигациях, товарных активах и активах на развивающихся рынках", — комментирует он.

Ситуация вокруг возможного нового торгового соглашения США с Китаем будет продолжать находиться в центре внимания рынков, также указывает Бушуев. "Достижение нового всеобъемлющего соглашения даст долгосрочный "зеленый сигнал" рынкам, в то время как срыв переговоров может стать кошмаром", — комментирует он.

"Отчет по ВВП США за последний квартал 2018 года указал на сохранение умеренной экономической активности, при этом давление со стороны внешнего сектора на темпы роста американского ВВП было минимальным. Это позволяет надеяться на то, что достижение договоренностей по взаимной торговле между США и КНР не будет крайне жестким для Китая. Сейчас для рынков важен факт достижения договоренностей, однако далее будет необходима оценка потенциальных убытков для КНР", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

В условиях замедления темпов роста китайского ВВП любое дополнительное давление на экономику может спровоцировать новые риски, реализация которых вновь подкосит ожидания роста мирового ВВП, добавляет он.

Локтюхов считает, что сильного негатива проблематика «торговых войн» в марте не принесет, поэтому рассчитывает на рост мировых рынков, но на умеренный: способствовать более сдержанным покупкам в марте может приближение рынков развитых стран во главе с американскими индексами к историческим максимумам.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

Но на фоне возможного глобального фондового оживления у рынка РФ есть свои специфические риски.

"На российском рынке акций в предстоящие недели высока вероятность коррекционных движений, многое будет зависеть от изменений уровня общего риск-аппетита и, конечно, от детализации западных санкций, в частности в отношении нефтегазового сектора. Быстрее других в случае нарастающих распродаж под давлением оттока нерезидентов могут падать в цене наиболее ликвидные "голубые фишки". При этом глубина коррекционных движений при сохранении текущих уровней нефтяных цен вряд ли окажется драматичной", — оценивает Сергей Дейнека из компании "БКС премьер".

"Ралли на российском фондовом рынке завершилось, и пока не просматривается драйверов для его возобновления. Поддержкой для российского рынка, на мой взгляд, является уровень 2400 пунктов по индексу Мосбиржи", — считает Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс"

"Российские рынки зависят в большей степени от санкционной риторики, и в некоторой степени от нефти. Не жду обострения по санкциям в ближайшее время и жду нового максимума нефти в этом году в ближайшее время. Соответственно, позитивно смотрю что на российские акции, что на облигации, включая ОФЗ", — считает, в свою очередь, Алексей Скабалланович из компании "Регион ЭсМ".

"В целом, санкционное давление на Россию носит все более фокусированный финансовый или персональный характер. И, по нашему убеждению, оно вряд ли может серьезно препятствовать продолжению фазы роста российского фондового рынка, по крайней мере, в его текущем состоянии", — соглашается Локтюхов.

"Мы отмечаем, что в последних версиях законодательных инициатив США отсутствуют или отдаются на усмотрение исполнительной власти наиболее одиозные меры (типа запрета на операции в долларах ведущих госбанков), способные вызвать шоки на российских финансовых рынках", — поясняет эксперт.

"От российского рынка акций мы по итогам марта… ждем возобновления движения в направлении исторических максимумов: благоприятные цены на нефть, низкий страновой риск в условиях сдержанного санкционного давления, крепкие рыночные метрики и позитивный ход сезона отчетности в России позволяют рассчитывать, в отсутствие внешних рыночных шоков, на преобладание покупок", — резюмирует он.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В то же время относительно нацвалюты аналитики более единодушны, и они ожидают некоторого её ослабления.

На опасениях снижения потребления сырья со стороны Китая могут начать снижаться цены на нефть, считает Гельды Союнов из Альфа-банка.

"Итоги торговых переговоров США и КНР могут существенно сказаться на динамике валютных пар. Рост рисков заставит инвесторов увеличивать позиции в защитных активах, номинированных в долларах США, что приведет к росту курса доллара", — полагает он.

Лишившись фактора поддержки в виде налоговых платежей, курс доллара может прописаться в зоне значений 67-68 рублей, не исключает Дейнека.

Возможность ужесточения санкций вызовет ослабление рубля на фоне оттока нерезидентов из российских активов, пока ориентируюсь на диапазон 65-68 рублей за доллар до конца марта, отмечает Ващенко.

В случае же принятия санкций против РФ курс доллара к рублю преодолеет отметку в 67 рублей и будет торговаться в диапазоне 67,5-68,5 рублей, оценивает Кочергин.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Аналитики считают, что основными мартовскими идеями выступают дивидендная, а также фокусирование на горнодобывающей отрасли, а также внутренней потребительской сфере — частью в качестве защитного актива. При этом наименее привлекательной они считают металлургию.

"Из фундаментальных метрик рынка ключевыми мы по-прежнему считаем не оценки компаний, а текущую высокую дивидендную доходность и все более явные перспективы роста дивидендных выплат ключевых "фишек", в первую очередь, "Газпрома", — отмечает Локтюхов.

"Российский фондовый рынок с конца февраля по середину марта выходит на пик годовых отчетов", — отмечает Бушуев, предполагая сверх того, что в случае продолжения тенденции к снижению глобальных рисков в фаворитах на российском рынке могут оказаться акции внутренных секторов, а также производители драгметаллов и камней.

Кочергин согласен, что горная добыча и золотодобыча будут наиболее привлекательными отраслями в марте, а металлургия — наименее привлекательной отраслью для инвестиций.

Аутсайдерами марта, вероятнее всего, станут акции металлургических компаний, инвесторы будут фиксировать прибыль в длинных позициях, соглашается Ващенко. В акциях нефтегазового сектора может не сложиться единой динамики, полагает аналитик. Защитными инвестициями будут акции телекомов и энергетики, потенциал падения у них небольшой, добавляет он.

На фоне роста неопределённости на внешних рынках Союнов рекомендует формировать позиции в акциях "Яндекса", которые могут продолжить восстановление.

Хороший рост могут показать акции Сбербанка, Московской биржи, "Русала", МТС, хуже рынка — префы "Транснефти" и акции ТМК, считает Бушуев.