МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Курс евро снижается в понедельник утром по отношению к доллару в ожидании заседания Европейского центробанка (ЕЦБ) на текущей неделе и заявлений регулятора относительно дальнейшей монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.17 мск курс евро к доллару опускался до 1,1361 доллара за евро против 1,1374 доллара за евро; курс доллара к иене при этом поднимался до 111,97 иены за доллар со 111,90 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 96,43 пункта.

Участники торгов предпочитают в начале недели сохранять осторожность в ожидании очередного заседания ЕЦБ 7 марта. По мнению аналитиков, мнение которых приводит агентство Рейтер, учитывая ослабление экономики еврозоны ЕЦБ может даже не рассматривать повышение ставки в текущем году. Мягкая кредитно-денежная политика традиционно оказывает давление на курс национальной валюты.

ЕЦБ на заседании в январе сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне и заявил, что собирается сохранить её, по крайней мере, до конца лета.

"На этой неделе нас ждут заседания сразу ряда центробанков, включая ЕЦБ, регуляторов Австралии и Канады. Все они, вероятно, будут придерживаться мягкой или нейтральной позиции", — прокомментировал агентству Рейтер старший валютный стратег Barclays Синичиро Кадота (Shinichiro Kadota).