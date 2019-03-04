МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ пытается расти в начале дня после разнонаправленного изменения индексов на старте торгов.

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск повышался на 0,1%, до 2481 пункта, индекс РТС — на 0,1% — до 1188 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,4%, до 65,35 доллара за баррель по марке Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра повышались на 0,4-0,6%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном росли – на 0,5-1%, японский Nikkei 225 – на 1%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,8%.

Индекс Мосбиржи открыл торги ростом на 0,1%, РТС — снижением на 0,1%.