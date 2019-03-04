МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в понедельник торгуются с положительной динамикой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.28 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,42% — до 6,03 доллара, "Лукойла" — на 0,78%, до 83,24 доллара, "Новатэка" — на 0,7%, до 171,7 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 0,23% — до 4,68 доллара, "Газпром нефти" — на 2,55%, до 25,18 доллара.

Цена бумаг ВТБ увеличивалась на 0,68% — до 1,19 доллара, Сбербанка — на 0,38%, до 12,6 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,69%, достигая 18,87 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в стоимости на 0,94% — до 21,36 доллара, "Северстали" — на 0,68%, до 15,65 доллара, НЛМК — на 0,71%, до 24,07 доллара.

Цена бумаг "Магнита" увеличивалась на 0,8% — до 14,82 доллара, "Ленты" — на 2,22%, до 3 долларов. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,68% — до 2,95 доллара.