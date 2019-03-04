МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник слегка снижается по основным индексам, несмотря на повышение мировых фондовых рынков.

Отток капитала из фондов, инвестирующих в российские активы, создает негативный фон для динамики акций, говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи к 14.54 мск в минусе на 0,3%, до 2472 пунктов, долларовый индекс РТС — также на 0,3%, до 1184 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

НЕМНОГО ВНИЗ

Российский фондовый рынок днем слегка снижается, несмотря на общий позитивный фон на мировых площадках, исходящий от надежд на скорое подписание "торгового перемирия" между США и Китаем. Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники написала о том, что страны перешли в финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств.

Однако ожидаемые изменения в составе сводного глобального индекса "развивающихся рынков" — MSCI EM – с увеличением веса акций Китая в нём приведут к оттоку средств из бумаг РФ, что безусловно негативный фактор для российских биржевых индексов, говорит Дмитрий Нечаев из НПФ "Согласие". Санкционные риски также сдерживают рост, добавил он.

На этом фоне давления добавляют данные о том, что инвесторы за неделю по 27 февраля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 21 миллион долларов после оттока в 136 миллионов долларов неделей ранее.

В лидерах снижения сегодня оказываются акции Polymetal (-2,9%), бумаги "Полюса" (-1,9%), "Норникеля" (-1,8%), "Алросы" (-1,2%). Дорожают бумаги "Мосбиржи" (+1,8%), НЛМК (+1,4%), "Северстали" (+1,3%).

Совет директоров НЛМК одобрил новую дивидендную политику, в соответствии с которой на выплаты будет направляться до 100% свободного денежного потока. Металлургическая компания за счет реализации новой стратегии рассчитывает увеличить показатель EBITDA на 1,25 миллиарда долларов к 2023 году. По итогам 2018 года показатель EBITDA группы увеличился на 35%, до 3,589 миллиарда долларов.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи на этой неделе будет торговаться в боковом тренде в диапазоне 2450-2500 пунктов, оценил Нечаев.

Техническая картина по рублевому и долларовому индексам акций РФ в начале марта складывается умеренно негативной, полагает, в свою очередь, Елена Кожухова из компании "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС после движения к новым максимумам в начале месяца скорректировались вниз и еще обладают некоторым потенциалом краткосрочного снижения (до 2410 и 1140 пунктов). Среднесрочный тренд сохраняется, пока индексы не закрепились ниже указанных отметок. "Быкам" на этом временном периоде можно посоветовать зафиксировать как минимум часть прибыли в расчете на наращивание позиций в случае коррекции вниз и последующего улучшения внешнего фона", — заключила она.