МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль) 1,8% 0,1%
3:30 AUD Австралия — Баланс счета текущих операций (4кв2018) -10,7 млрд австрал. долл -9,3 млрд австрал. долл
4:45 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (февраль) 53,6 53,5
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (март) 1,5% 1,5%
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) -0,013%

 

 
11:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 54,7 54,2
11:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 49,7 49,5
11:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 49,8 49,8
11:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 55,1 55,1
12:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 51,4 51,4
12:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 52,3 52,3
12:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль) 50,1 50
13:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (январь) -1,6% 1,3%
15:30 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)

 

 

 

 
17:30 USD США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)

 

 

 

 
17:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль) 55,8 55,8
17:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль) 56,2 56,2
18:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (февраль) 57,8

 

 
18:00 USD США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (февраль) 56,7 57,4
18:00 USD США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь) 16,9% -9,1%
18:00 USD США — Продажи нового жилья (декабрь) 657 тыс 590 тыс
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль) 54,7

 

 
18:35 GBP Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

 

 

 

 
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (январь) -14 млрд долл 6,2 млрд долл

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль) 54,9

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Лукойл — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 
16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY) RUB Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 

 

 

 RUB СОЛЛЕРС — СД (о повестке ГОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB Мечел — закрытие реестра для ВОСА (26.03.2019, в заочной форме, сделка с заинтересованностью, изменения в Устав)

 

 

 

 