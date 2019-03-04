МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (февраль)
|1,8%
|0,1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Баланс счета текущих операций (4кв2018)
|-10,7 млрд австрал. долл
|-9,3 млрд австрал. долл
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (февраль)
|53,6
|53,5
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (март)
|1,5%
|1,5%
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|-0,013%
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|11:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|54,7
|54,2
|11:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|49,7
|49,5
|11:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|49,8
|49,8
|11:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|55,1
|55,1
|12:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|51,4
|51,4
|12:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|52,3
|52,3
|12:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (февраль)
|50,1
|50
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (январь)
|-1,6%
|1,3%
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
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|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Нила Кашкари (президент ФРБ Миннеаполиса)
|
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|17:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (февраль)
|55,8
|55,8
|17:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (февраль)
|56,2
|56,2
|18:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (февраль)
|57,8
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|18:00
|USD
|США — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) от ISM (февраль)
|56,7
|57,4
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (м/м) (декабрь)
|16,9%
|-9,1%
|18:00
|USD
|США — Продажи нового жилья (декабрь)
|657 тыс
|590 тыс
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль)
|54,7
|
|18:35
|GBP
|Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
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|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (январь)
|-14 млрд долл
|6,2 млрд долл
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (февраль)
|54,9
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Лукойл — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 4кв2018/2018
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|16:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
|RUB
|Аэрофлот — телеконференция менеджмента по отчетности МСФО за 4кв2018/2018
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|RUB
|СОЛЛЕРС — СД (о повестке ГОСА)
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|RUB
|Мечел — закрытие реестра для ВОСА (26.03.2019, в заочной форме, сделка с заинтересованностью, изменения в Устав)
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