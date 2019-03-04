МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Цена на золото ускорила темпы снижения в понедельник вечером, трейдеры оценивали перспективы развития торговых отношений США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.26 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,05 доллара, или на 0,85%, до 1288,15 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро опускалась при этом на 0,3%, до 15,123 доллара за унцию.

В центре внимания мировых рынков находятся новости о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, и могут достичь итогового соглашения уже в марте в ходе встречи глав двух государств. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Спрос на золото, которое традиционно считается безрисковым активом, повышается в периоды политической и экономической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.

Седьмой раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по вопросам торговли проходил в Вашингтоне с 21 по 24 февраля. По данным СМИ, остаются расхождения в ряде вопросов. До того наблюдалась эскалация взаимных внешнеторговых ограничений между странами. Так, в сентябре Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт из Китая на сотни миллиардов долларов в год. Китай в ответ объявил о введении пошлин в размере 10% на СПГ из США.