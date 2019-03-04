МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник слегка снизился по индексам, несмотря на позитивную конъюнктуру мировых торговых площадок.

Санкционные риски поддерживают отток капитала из фондов, инвестирующих в российские активы, говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,17% — до 2473,79 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,13%, до 1185,83 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

СЛЕГКА ВНИЗ

Российский фондовый рынок начал неделю легким снижением, несмотря на общий позитивный фон на мировых площадках, исходящий от надежд на скорое подписание торгового перемирия между США и Китаем. Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств.

Однако санкционные риски сдерживают рост российского индекса, полагают эксперты. Об этом свидетельствуют данные о том, что инвесторы за неделю по 27 февраля вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 21 миллион долларов против оттока в 136 миллионов долларов неделей ранее.

В лидерах снижения сегодня оказались акции Polymetal (-3,4%), бумаги "Полюса" (-4,8%), "Норникеля" (-2,2%), "Алросы" (-1,3%).

Подорожали бумаги НЛМК (+2,7%). Совет директоров НЛМК одобрил новую дивидендную политику, в соответствии с которой на выплаты будет направляться до 100% свободного денежного потока. Металлургическая компания за счет реализации новой стратегии рассчитывает увеличить показатель EBITDA на 1,25 миллиарда долларов к 2023 году. По итогам 2018 года показатель EBITDA группы увеличился на 35%, до 3,589 миллиарда долларов.

Также выросли в цене акции "Яндекса" (+2,5%), "Новатэка" (+1,7%), "Аэрофлота" (+1,7%), "Русала" (+1,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Сдержанная динамика российского рынка на довольно позитивном внешнем фоне вызвана опасениями, связанными с санкционными рисками, полагает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

"Учитывая, что на прошлой неделе был опубликован официальный текст нового законопроекта, содержащего антироссийские ограничения, стоит ожидать активизации процесса его принятия. Наверняка это будет сопровождаться соответствующей риторикой, что создаст для рынка РФ неблагоприятный информационный фон", — добавил он.

На этой неделе российский рынок акций будет зависеть в основном от внешних геополитических факторов, и акции Сбербанка можно считать барометром рынка, говорит Борис Красноженов из Альфа-банка.

"Мы "нейтрально" смотрим на акции нефтегазового сектора, так как цены на нефть стабилизировались. Акции "Яндекса" могут получить поддержку от ожиданий IPO Lyft. 6 марта мы рассчитываем услышать подробности о дополнительной эмиссии "Распадской" и ожидаем, что акции будут испытывать давление до момента подтверждения и опровержения слухов о сделках в области M&A в российском угольном секторе", — добавил он.