МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Курс евро снижается к доллару во вторник утром на фоне ожиданий более мягкой риторики Европейского центрального банка (ЕЦБ) по итогам заседания, которое состоится на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,1332 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1337 доллара за евро. Курс доллара к иене поднимался до 111,91 иены за доллар со 111,74 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,05%, до 96,73 пункта.

Инвесторы ждут мартовской встречи ЕЦБ, которая пройдет в четверг. Аналитики прогнозируют, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на нулевом уровне.

"Заседание ЕЦБ вряд ли преподнесет большие сюрпризы, но евро заметно опустился, так как ожидается, что риторика центрального банка все же будет более мягкой", — прокомментировал телеканалу CNBC старший валютный стратег Barclays Синитиро Кадота (Shinichiro Kadota).

На динамику евро во вторник также может оказать влияние статистика по еврозоне. Исследовательская организация Markit Economics обнародует данные по индексу деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, а европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные о розничных продажах в макрорегионе. Эксперты ожидают роста обоих показателей.