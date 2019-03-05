МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов снижается по индексам на негативном внешнем фоне.

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск терял 0,4%, до 2465 пунктов, индекс РТС проседал на те же 0,4%, — до 1180 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Акции "Аэрофлота" дешевеют на 2,7% на фоне данных финансового отчета. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год снизилась в 4 раза по сравнению с 2017 годом, до 5,713 миллиарда рублей.

Стоимость нефти утром уменьшается на 0,4%, до 65,43 доллара за баррель по марке Brent.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра менялись разнонаправленно в пределах 0,05%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижались – в пределах 0,5%, японский Nikkei 225 – на 0,4%, однако индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai повышался на 0,2%.