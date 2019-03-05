МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник демонстрируют положительную динамику на фоне внутренних статданных и в ожидании встречи переговорщиков ЕС и Великобритании по Brexit, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.16 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,41%, до 7163,81 пункта, французский CAC 40 — на 0,07%, до 5289,95 пункта, немецкий DAX — на 0,18%, до 11613,81,5 пункта.

Инвесторы с оптимизмом обратили внимание на макроэкономические новости региона. Так, исследовательская организация Markit Economics сообщила, что композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в феврале вырос до 51,9 пункта с 51 пункта в январе, хотя аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 51,4 пункта.

Кроме того, участники торгов следят за новостями вокруг Brexit. Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье во вторник встретится с британским министром по делам Brexit Стивеном Баркли и генпрокурором Джеффри Коксом. Рынки надеются на прояснение перспектив выхода Великобритании из ЕС, который должен состояться уже 29 марта.

Определенное влияние на настроения инвесторов оказали новости из Китая. Власти страны опубликовали официальные экономические прогнозы, согласно которым рост ВВП на 2019 год составит 6-6,5% после повышения на 6,6% в прошлом году. Как отметили аналитики CMC Markets, мнение которых приводит издание Wall Street Journal, прогнозы по росту экономики Китая нивелируют недавний оптимизм относительно перспектив торговой договоренности США и Китая.

"По мере того, как в мире появляются все новые свидетельства негативного влияния торгового спора США и КНР на рост экономики, инвесторы все больше ждут убедительных доказательств того, что торговая договоренность приближается", — отметил в свою очередь аналитик London Capital Group Джаспер Лоулер (Jasper Lawler).