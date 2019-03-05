МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Акции австрийского Raiffeisen Bank International AG падают в цене на 11% после сообщений СМИ о содействии отмыванию денег в РФ.

По состоянию на 15.22 мск акции Raiffeisen на австрийской фондовой бирже теряли 11,12%, до 19,7 евро.

Как сообщило агентство Блумберг со ссылкой на ресурс Addendum.org, фонд Hermitage передал отчет в австрийскую прокуратуру, в котором утверждается, что RZB, юридический предшественник Raiffeisen Bank International, помогал отмывать деньги, полученные в результате махинаций по уклонению от уплаты налогов в РФ. В отчете заявляется о причастности юридического предшественника Raiffeisen к денежным переводам с "подозрительных" счетов в банках Danske Bank и Ukio Bankas на более чем на тысячу счетов в 78 банках Австрии. Общая сумма транзакций, как утверждается, составила 967 миллионов долларов.

Прокуратура Эстонии 31 июля начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии в отмывании денег. Подозрения в отмывании денег в Danske Bank расследуются также в Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. Генпрокурор Эстонии сообщала, что 26 сотрудников отделения подозреваются в создании занимавшейся отмыванием денег преступной группировки, через которую прошло около 13 миллиардов долларов.