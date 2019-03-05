МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Золото во вторник вечером дешевеет на опасениях снижения спроса на металл на фоне нового прогноза роста экономики Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,15 доллара, или на 0,16%, до 1285,35 доллара за тройскую унцию. Цена майского фьючерса на серебро росла на 0,21%, до 15,14 доллара за унцию.

"Основной причиной падения цен на золото является Китай… Существует опасение, что замедление роста китайской экономики приведет к снижению спроса на золото", — приводит агентство MarketWatch мнение главного рыночного аналитика Insignia Consultants Читана Карнани (Chintan Karnani).

Темпы роста ВВП Китая в 2019 году составят около 6-6,5%, следует из обнародованного во вторник социально-экономического плана развития страны. При этом в 2018 году темпы роста ВВП замедлились до 6,6%, что стало минимумом с 1990 года на фоне ослабления внутреннего спроса и под давлением торгово-экономического спора с США.

"Падение цен на золото является лишь коррекцией, а не "медвежьим" трендом. Такой тренд в золоте наступит, если золото продолжит дешеветь после публикации статистики по безработице в США в пятницу", — добавляет аналитик.