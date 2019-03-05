МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник снизился шестую торговую сессию подряд на фоне неоднозначной конъюнктуры рынка нефти.

Корпоративные истории вывели в лидеры снижения акции "Аэрофлота", а роста – "Лукойла", говорят эксперты.

Рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился на 0,31% — до 2466,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,48% до 1180,15 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

СЛЕГКА ВНИЗ

Российский фондовый рынок во вторник продолжил торговаться в минусе шестой день подряд на фоне неопределенной динамики мировых фондовых рынков. Инвесторы отчасти разочарованы официальными экономическими прогнозами китайских властей, согласно которым рост ВВП в 2019 году составит 6-6,5% после повышения на 6,6% в прошлом году. Впрочем, власти Поднебесной пообещали налоговые послабления для некоторых отраслей.

Замедление темпов роста крупнейшего в мире импортера нефти обусловило давление на нефтяные котировки, которые во вторник колебались без единой тенденции.

Кроме того, давление на "черное золото" оказывают сообщения о возобновлении добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении "Шарара", закрытом с декабря прошлого года.

В лидерах снижения сегодня оказались акции "Распадской" (-3,1%), бумаги "Мегафона" (-2,8%), "Аэрофлота" (-2,1%).

Акции крупнейшего в РФ авиаперевозчика подешевели на фоне данных финансового отчета. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2018 год снизилась в 4 раза по сравнению с 2017 годом, до 5,713 миллиарда рублей.

Выросли в цене акции "Лукойла" (+1,4%). Акции компании отыгрывают корпоративный позитив. В частности, после публикации данных о росте в 2018 году в 1,5 раза чистой прибыли нефтяной компании по МСФО, приходящейся на акционеров, по сравнению с предыдущим годом – до 619,2 миллиарда рублей пришли данные об обратном выкупе акций.

Так, нефтяная компания намерена завершить программу buy back в 2019 году, после нее планирует анонсировать новую, заявил в ходе конференц-звонка первый вице-президент компании Александр Матыцын.

Также подорожали акции НЛМК (+2,6%) "Детского мира" (+1,3%), "Магнита" (+1%), "Полюса" (+0,9%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС в конце сессии оставались в привычном уже краткосрочном "боковике", ограниченном отметками 2450-2500 и 1150-1200 пунктов, соответственно, отметила Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".

"Оба индикатора с технической точки зрения скорее склонны к снижению и обладают потенциалом падения в район нижних границ указанных диапазонов. С фундаментальной точки зрения ситуация для российского рынка остается прежней. Отечественные площадки слабо реагируют на внешние факторы, воспринимая в основном негативные сигналы. Некоторый импульс к росту индексам РФ могли бы дать нефтяные котировки, но "быки" на сырьевом рынке пока также затаились", — добавила она.

Индекс Мосбиржи на этой неделе будет находиться около своего уровня поддержки – 2450-2460 пунктов, считает Дмитрий Нечаев из компании НПФ "Согласие".

"Факторы, которые стимулировали бы рост российского индекса до уровня сопротивления – 2500 пунктов, и закрепления выше него, на данный момент не наблюдаются", — добавил он.