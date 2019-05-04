КИЕВ, 3 мая /ПРАЙМ/. Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил ситуацию вокруг Приватбанка с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Ситуация вокруг судебных процессов на Украине с целью денационализации Приватбанка может поставить под угрозу финансовую стабильность государства. Об этом сегодня говорил с директором-распорядителем МВФ Лагард", — написал Порошенко в микроблоге Twitter в пятницу.

Кроме того, по данным пресс-службы украинского президента, во время телефонного разговора Лагард подчеркнула важность обеспечения независимости деятельности Национального банка Украины, а также заверила в готовности развивать сотрудничество между Украиной и МВФ.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и постановил признать недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года.

Минфин и Нацбанк Украины готовят апелляцию на это решение. Оба ведомства и сам банк заявили, что возвращение банка его бывшим владельцам путем отмены национализации невозможно. Порошенко в свою очередь заявлял, что возвращение Приватбанка Коломойскому угрожает стране дефолтом и экономическим кризисом.