МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Цена на золото растет в понедельник утром после того, как заявления президента США Дональда Трампа привели к усилению торговых опасений и увеличению спроса на более надежные активы, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,85 доллара, или на 0,22% — до 1284,05 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,59% — до 14,89 доллара за унцию.

Участники торгов в понедельник предпочитают вкладывать средства в более надежное золото. Мировые инвесторы отыгрывают усиление торговых опасений после того, как Трамп заявил, что в пятницу повысит пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%. Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на товары объемом импорта 325 миллиардов долларов, которые пока не облагаются пошлинами.

"Мы видим некоторый отказ от рисковых активов этим утром в Азии после комментариев Трампа относительно торговых отношений США и Китая. Конечно, это способствовало росту спроса на золото в качестве более надежного актива", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика банка ANZ Дэниела Хайнса (Daniel Hynes).