МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Акции авиаперевозчика "Аэрофлота" немного замедлили падение после обвала на 4% на старте торгов после трагедии в аэропорту Шереметьево, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 10.19 мск акции "Аэрофлота" снижались на 1,7% — до 95,06 рубля (уже падали на 4,2% — до 92,7 рубля), при этом индекс Мосбиржи опускается на 0,86%.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По последним данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек. Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская заявила, что из 78 человек выжили 37: четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира. В опубликованном на сайте "Аэрофлота" списке выживших пассажиров указано, что госпитализированы пятеро.