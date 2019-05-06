МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник днем продолжает снижаться на 1% по основным индексам, хотя и отступил от минимальных утренних значений на ухудшении настроений глобальных инвесторов, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к 14.36 мск снижается на 0,86% — до 2558,69 пункта, индекс РТС — на 0,96%, до 1236,4 пункта.

В начале дня индекс Мосбиржи максимально опускался на 1,1% — до 2552,34 пункта, индекс РТС на 1,7%, до 1228,15 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 12 копеек — до 65,2 рубля, курс евро — на 6 копеек, до 73 рублей.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,41% — до 70,56 доллара за баррель (до открытия торгов на Московской бирже стоимость фьючерса падала до 68,9 доллара за баррель).

РЫНКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

В воскресенье Трамп заявил о том, что он увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, при этом он также не исключил введения пошлин на другие товары.

На этом фоне произошло сильное падение азиатских рынков. К закрытию торгов основные индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снизились на 0,9-5,58%.

Европейские индексы демонстрируют негативную реакцию и теряют порядка 1,74-2,06%.

Фьючерсы на американские индексы падают на 1,7-2,15%.

"Как следствие, высокорисковые активы в понедельник утром демонстрировали снижение на торгах в Европе. Нефть и медь подешевели примерно на 2% на открытии торгов, тогда как золото выросло в цене, вновь подтвердив свой статус безопасного актива", — замечает Норберт Рюкер, главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений швейцарской банковской группы Julius Baer.

"Отечественные индексы падают вслед за азиатскими и европейскими рынками под давлением агрессивной риторики Дональда Трампа в отношении торговых переговоров с Китаем. Очевидно, инвесторы предпочтут занять острожную позицию до появления официальных комментариев со стороны Китая. Для рынков заявления американского президента стали неожиданностью после столь долгих позитивных комментариев о ходе торговых переговоров", — говорит старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста – низко ликвидные акции GTL, которые поднимаются на 5,12% (уже подскакивали на 15,7%).

Также среди лидеров роста – акции "Аптечной сети 36 и 6" (2,7%), префы ТГК-2 (2,2%), акции ЧТПЗ (1,62%), префы "Башнефти" (1,42%), акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (1,25%).

В минус ушли бумаги "Аэрофлота" после трагедии с самолетом SSJ100 в московском аэропорту "Шереметьево", отмечает Анастасия Попова из "БКС Брокер".

К текущему моменту акции "Аэрофлота" снижаются на 1,68%. В начале торгов понедельника падали на 4,2% — до 92,7 рубля.

Среди лидеров снижения – депозитарные расписки X5 (-2,63%), акции "Северстали" (-2,14%), ОВК (-2,12%), "Русала" (-1,7%), обыкновенные акции "Башнефти" (1,68%), а также акции "Магнита" (-1,65%), депозитарные расписки En+ (-1,49%%), бумаги Сбербанка (префы — на 0,91%, обыкновенные акции – на 1,6%) и акции "Яндекса" (-1,41%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Важным уровнем поддержки выступает диапазон 2520-2540 пунктов, закрепление ниже которого станет сигналом об ухудшении технической картины, отмечает Попова.

Андрей Люшин из Локо-банка ожидает, что индекс Мосбиржи в понедельник до конца дня будет колебаться в пределах 2550-2600 пунктов, в диапазон 1220-1250 отправляется и индекс РТС.