МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются на 1% на фоне усиления торговой напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 1,18% — до 26192,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,42%, до 8048,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,22%, до 2909,63 пункта.

Мировые фондовые рынки оказались под давлением после того, как Трамп заявил о намерении в пятницу повысить пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%.

Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на товары объемом импорта 325 миллиардов долларов, которые пока не облагаются пошлинами. Участники рынка опасаются негативного влияния таких мер на экономики как двух стран, так и всего мира.

"Рынки не любят сюрпризов, но нам все еще нужно больше времени для этой истории, потому что она разворачивается при участии очень сильной экономики", — приводит газета Wall Street Journal мнение рыночного стратега Robert W. Baird & Co. Майкла Антонелли (Michael Antonelli).