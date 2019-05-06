МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Золото в понедельник вечером слабо дешевеет после утреннего удорожания, вызванного ростом торговой напряженности из-за новых заявлений президента США Дональда Трампа о торговле с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.34 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,45 доллара, или на 0,04%, до 1280,85 доллара за тройскую унцию. Цена июльского фьючерса на серебро снижалась на 0,53% — до 14,898 доллара за унцию.

"Технический анализ предполагает, что давление на стоимость желтого металла продолжает проявляться", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков OCBC.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт при этом на 0,05%, до 97,57 пункта. Некоторый рост курса доллара также негативно сказывается на стоимости золота, которое в таком случае становится дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Аналитики OCBC также поясняют, что значительная часть дневной динамики рынка золота, скорее всего, была связана с закрытием коротких позиций.

А в ходе утренних торгов стоимость золота поддерживалась ростом торговой напряженности после слов Трампа о намерении в пятницу повысить пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10% до 25%. Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на товары объемом годового импорта в 325 миллиардов долларов, которые пока не облагаются пошлинами. Традиционно золото считается более надежным активом, привлекательным в периоды экономических пертурбаций.