МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил торги понедельника в "красной" зоне на фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, при этом основные индексы к вечеру отыграли часть утренних потерь, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,05%, до 2579,75 пункта, индекс РТС — на 0,22%, до 1245,59 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск рос на 20 копеек, до 65,28 рубля, курс евро — на 16 копеек, до 73,1 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,1%, до 70,78 доллара за баррель.

РЫНОК ОТЫГРАЛ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПОТЕРЬ

"Вторую майскую неделю российский фондовый рынок начал со снижения, чему способствовал негативный внешний фон. Так, основным поводом к продажам стало общее ухудшение настроений инвесторов и их отношения к высокорисковым активам, чему способствуют опасения относительно заключения торгового соглашения между США и Китаем. Это привело к падению западных площадок", — комментирует Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Индекс Мосбиржи в первой половине торгов вплотную подходил к ближайшей поддержке, расположенной на отметке 2550 пунктов, отмечает аналитик. Однако восстановление цен на нефть по сравнению с утренними показателями и частичный отыгрыш потерь на западных площадках способствовали возвращению покупателей в российские бумаги, в то же время указывает эксперт.

"В результате к концу сессии рынку удалось скомпенсировать большую часть потерь. При этом "медведям" вновь не удалось изменить техническую картину", — резюмирует он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В минус ушли прежде всего бумаги "Аэрофлота" — после трагедии с самолетом SSJ100 в московском аэропорту "Шереметьево" в воскресенье. В начале торгов понедельника котировки падали на 4,2%, до 92,7 рубля. К закрытию торгов акции "Аэрофлота" снизились на 1,82%.

Среди лидеров снижения также – акции ДВМП (-2,48%), ОВК (-2,38%), "Северстали" (-2,12%), "Русала" (-1,57%), префы "Транснефти" (-1,53%), а также депозитарные расписки X5 (-1,48%), акции "Русгидро" (-1,35%) и "М.Видео" (1,23%).

С другой стороны, в лидерах роста оказались низколиквидные акции GTL, которые выросли на 4,53% (на утренних торгах подскакивали на 15,7%).

Также среди лидеров роста – акции "Русснефти" (4,6%), "Аптечной сети 36 и 6" (2,99%), ЧТПЗ (2,27%), префы ТГК-2 (2,2%), префы "Башнефти" (1,63%), акции Московской биржи (1,46%) и "Норникеля" (1,14%).

На падающем рынке акции ММК выросли на 0,98%, особо отмечает Александра Овчинникова из компании "Фридом Финанс". "В индустриальном парке компании в Магнитогорске был введен в эксплуатацию завод металлургических раскислителей, который поспособствует диверсификации экономики Челябинской области", — комментирует она.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Поддержка на уровне 2550 пунктов по индексу Мосбиржи пока удерживает рынок от дальнейшей коррекции, отмечает Зварич. Однако ухудшение ситуации в переговорах между США и Китаем может привести к усилению продаж и переходу рынка в диапазон 2500–2550 пунктов, замечает он.

При этом сильного желания продавать отечественные акции нет, о чем свидетельствуют торговавшиеся вечером лучше рынка акции Сбербанка и прибавляющие три четверти процента бумаги "Норникеля", отмечает Евгений Корюхин из компании "Алор Брокер".

Таким образом, все говорит в пользу того, что во вторник отечественный рынок акций может открыться ростом, и спекулятивные покупки пока оправданны, заключает эксперт.