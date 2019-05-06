МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Morgan Stanley планирует в первом квартале 2020 года подать в Банк России заявление о прекращении в РФ банковской деятельности, говорится в отчете российского подразделения группы.

В декабре 2018 года группа объявила о намерении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода бизнеса в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости.

"Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения", — говорится в отчете. В 2019 году деятельность банка будет осуществляться без изменений, все рабочие процессы будут осуществляться на постоянной основе, также сообщила компания.

В конце 2018 года пресс-служба банка сообщала, что Morgan Stanley оптимизирует операционную модель на российском рынке и переведет валютные, трейдинговые и операции по торговле акциями в лондонский офис, при этом инвестиционно-банковское подразделение продолжит функционировать в обычном режиме. Реструктуризация присутствия бизнес-подразделений банка на российском рынке является обоснованным решением для обеспечения максимальной операционной эффективности бизнеса ввиду снижения клиентской активности, которая была вызвана рядом причин, включая санкции, тогда же сообщили в банке.