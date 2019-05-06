МОСКВА, 6 мая /ПРАЙМ/. Россияне возьмут более 1,6 миллиона микрозаймов в течение майских праздников, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В мае россияне оформят порядка 2,7-2,8 миллиона займов, из которых более 55-60% придется на период майских праздников. Таким образом, показатель составит чуть более 1,6 миллиона займов", — говорится в тексте исследования.

Как указывают аналитики компании, рост показателя по сравнению с предыдущим годом составит порядка 10-15%.

Почти половина опрошенных в ходе исследования заявила, что планирует потратить деньги на возникшие из-за праздников нужды, а также на обновление бытовой техники и другие покупки. В свою очередь, около 20% планируют потратить деньги на ремонт квартиры, 15% — на поездки и отдых в праздники, еще 15% потребовались заемные деньги для подготовки к дачному сезону и строительству. Кроме того, порядка 5% опрошенных уже начали готовиться к выпускным своих детей, говорится в исследовании.