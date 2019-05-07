МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Доля экспортных расчетов России с партнерами по БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Южная Африка) в рублях в 2018 году выросла по сравнению с 2013 годом в 7,2 раза, а в евро – почти в восемь раз, подсчитала международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, исследование которой есть в распоряжении РИА Новости.

"Доля расчетов в долларах между странами БРИКС планомерно снижается. За пять лет в российском экспорте со странами БРИКС доля расчетов в рублях выросла в 7,2 раза — до 9,4% — и составила 6,3 миллиарда в долларовом эквиваленте, доля расчетов в евро увеличилась в 7,9 раза, до 9,5%, и достигла 6,3 миллиарда долларов, а доля расчетов в национальных валютах — в 3,1 раза (до 4%, или 2,7 миллиарда долларов)", — отмечают авторы исследования. В целом доля доллара в экспорте в страны БРИКС сократилась на 20% и составила 77%, то есть 51 миллиард долларов.

Что касается российского импорта, доля доллара за исследуемый период в нем снизилась на 18% и составила 72,3%, или 42,4 миллиарда долларов. Доля расчетов в евро выросла на 9,3% — до 4,7% (2,8 миллиарда в долларовом эквиваленте), а доля рубля не изменилась (5,3%, или 3 миллиарда долларов). Доля расчетов в национальных валютах за это время выросла в восемь раз – до 17,7%, или 10,4 миллиарда долларов. При этом в целом товарооборот со странами БРИКС за эти пять лет вырос до 125 миллиардов долларов со 105,4 миллиарда.

"Расчеты с главным торговым партнером РФ – Китаем — также подвержены основной тенденции: доля доллара сокращается как в экспорте, так и в импорте. За пять лет доля доллара в оплате экспортируемых товаров снизилась на 18% и составила 79%, в расчетах по импорту – на 20%, до 72%. При этом в экспортных операциях доля расчетов в рублях выросла в 5,2 раза, а доля евро выросла в 11 раз", — говорится в исследовании.

Самые значительные изменения в валютной структуре экспорта РФ произошли в расчетах с Индией. Расчеты в долларах сократились на 40%, до 58,2%. Расчеты в рублях выросли в 33,8 раза — до 37,2%. Расчеты в евро выросли в два раза, до 4,6%.

"Драйвером отказа от расчетов в долларах и перехода на расчеты в национальных валютах между странами БРИКС является рост товарооборота. Только паритет импортно-экспортных операций способен обеспечить взаимный спрос на валюту другой стороны. Например, существующие объемы торговли России с Китаем позволяют достаточно ощутимо менять валютную структуру в пользу национальных валют. Российский экспорт, оплачиваемый в рублях, вырос в 5,2 раза, а импорт, оплачиваемый в национальной валюте, в 8,8 раза", – отметила председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.