МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром восстанавливаются после падения на предыдущих торгах, превышавшего 2%, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 7.48 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,06%, до 71,27 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI повышалась на 0,27%, до 62,42 доллара.

Несмотря на коррекцию на рынке нефти давление на стоимость сырья во вторник по-прежнему оказывает обеспокоенность относительно перспектив мировой экономики, и как следствие, спроса на нефть. В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары. Это было воспринято рынками как признак эскалации напряженности в торговых отношениях двух крупнейших мировых экономик.

"Рост мирового спроса на нефть по-прежнему замедляется и дальнейшее ослабление роста мирового ВВП к концу года может негативно отразиться на ценах на сырье", — приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Bank of America.

В то же время поддержку ценам на нефть во вторник оказывают геополитические опасения, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке. По данным СМИ, Израиль передал США развединформацию о предполагаемом "заговоре" Ирана, цель которого — нанести ущерб интересам США в Персидском заливе. Информация, якобы, была передана перед тем, как помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил в воскресенье о том, что США направляют к берегам Ирана авианосец, и бомбардировщики и готовы применить силу в случае посягательства со стороны Ирана на интересы США и их союзников.