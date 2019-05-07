МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник днем слабо изменяется по отношению к мировым валютам в ожидании нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.17 мск курс доллара к иене опускался до 110,58 иены со 110,76 иены за доллар, курс евро к доллару рос до 1,1202 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1197 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,04%, до 97,48 пункта.

Новый раунд переговоров США и Китая по торговле запланирован на 8 мая в Вашингтоне, предыдущий прошел в Пекине 30 апреля. Инвесторы воздерживаются от активных действий на валютном рынке до прояснения торговой ситуации с учетом последних заявлений американского президента Дональда Трампа. В выходные он заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, и не исключил введения пошлин на другие товары.

"Пока переговоры продолжатся, рынок будет расслабленно ждать, что в конце концов будет заключено соглашение", — сказала агентству Рейтер валютный аналитик Commerzbank Эстер Рейхельт (Esther Reichelt), добавив, что события этой недели заставили рынок переоценить свои ожидания. "Рынок был очень оптимистичным, возможно, слишком оптимистичным", — добавила она.