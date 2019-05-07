МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Акции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") обновили максимум с конца мая прошлого года и поднимались на 4,7% на рекомендации совета директоров компании увеличить дивиденды за 2018 год в 2,2 раза по сравнению с предшествовавшим годом, следует из динамики торгов Московской биржи.

К 14.51 мск акции ОГК-2 росли в цене на 3,92%, до 42,19 копейки, а ранее во вторник подскакивали на 4,7%, до 42,49 копейки – максимума с 29 мая, при этом индекс Мосбиржи снижается на 0,25%.

Как сообщила компания ранее во вторник, совет директоров ОГК-2 рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 3,68 копейки на акцию. Всего на выплату дивидендов рекомендуется направить 3,9 миллиарда рублей, что составляет 35% чистой прибыли по РСБУ. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 28 июня.

По итогам 2017 года акционеры ОГК-2 решили выплатить дивиденды на уровне 1,63 копейки на акцию, всего на выплату было направлено 1,73 миллиарда рублей (26% чистой прибыли по РСБУ). Таким образом, дивиденды по итогам 2018 года могут вырасти в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Дивиденды ОГК-2 за 2016 год составили 0,825 копейки на акцию.