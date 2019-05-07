МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает установить минимальную величину продаваемых на бирже минеральных удобрений компаниями, которые занимают доминирующее положение, на уровне 5% от объема производства и 10% от объема реализации, проект соответствующего приказа ФАС и Минпромторга опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Минимальная величина продаваемых на бирже минеральных удобрений и сырья, содержащего соединения фосфора, азота или калия, произведенных и (или) реализуемых хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на соответствующих оптовых товарных рынках… составляет 5% от объема производства… 10% от объема реализации", — говорится в проекте.

Минимальная величина продаваемых на бирже минеральных удобрений будет рассчитываться от месячного объема производства соответствующих товаров, производимых каждым занимающим доминирующее положение хозяйствующим субъектом, в том числе лицами, входящими в одну группу лиц с таким субъектом, на территории РФ, и от месячного объема реализации товаров каждым хозяйствующим субъектом на территории РФ за год, предшествующий периоду расчета.