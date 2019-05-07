МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается на внешнем негативе, следует из динамики торгов на Московской бирже.

При этом рублевый индекс Мосбиржи заметнее опускается, чем индекс РТС на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к 15.11 мск снижался на 0,36% — до 2570,39 пункта, индекс РТС — на 0,09%, до 1244,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 15 копеек — до 65,08 рубля, курс евро — 28 копеек, до 72,79 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 1,33% — до 70,29 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") обновили максимум с конца мая прошлого года и поднимались на 4,7% — до 42,49 копейки на рекомендации совета директоров компании увеличить дивиденды за 2018 год в 2,2 раза — до 3,68 копейки на акцию. К текущему моменту акции ОГК-2 растут на 3,55%.

Акции "Юнипро" поднимаются на 0,42% на фоне позитивных данных по МСФО за первый квартал 2019 года.

Привилегированные и обыкновенные акции "Башнефти" продолжают утреннее падение на фоне рекомендации совета директоров компании по дивидендам, которые оказались ниже ожиданий рынка, следует из данных торгов и комментариев экспертов.

К текущему моменту привилегированные акции "Башнефти" падают на 7,72% — до 1782 рублей, обыкновенные — на 4,98%, до 2024 рублей. В начале торгов префы компании в моменте падали почти на 10%, обыкновенные акции — на 7,5%.

В понедельник после закрытия торгов компания сообщила, что совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по результатам 2018 года в размере 158,95 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". Всего на выплату дивидендов по обыкновенным акциям может быть направлено, таким образом, 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда.

По итогам 2018 года будет выплачено более 27% от чистой прибыли, что вполне соответствует принципам дивидендной политики акционерного общества, отмечает Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

"Однако компания не стала увеличивать дивиденды по сравнению с прошлым годом, сохранив их на уровне 28,235 миллиарда рублей, чем не оправдала ожиданий инвесторов. Годовая дивидендная доходность обыкновенных акций "Башнефти" составляет около 7,5%, привилегированных — чуть более 8,5%. Это вполне рыночные доходности, но отнюдь не повышенные, на которые, вероятно, рассчитывали инвесторы", — говорит она.

Аналитики Промсвязьбанка также отмечают, что участники рынка рассчитывали на рост прибыли компании и дивидендов. "Данный фактор может оказать негативное влияние на котировки акции "Башнефти", — добавляют они.

Наиболее сильное давление во вторник испытывают бумаги нефтяных компаний, что объясняется тенденцией к снижению котировок нефти, отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

К текущему моменту снижаются акции "Газпрома" — на 0,15%, "Газпромнефти" — на 0,43%, "Лукойла" — на 1,83%, "Роснефти" — на 0,93%, префы "Транснефти" (-0,51%), обыкновенные акции "Татнефти" — на 1,33%.

"Кроме того, продолжительный период торговой войны США и КНР негативно влияет на рост спроса на нефть. Соответственно, ожидания постепенно ухудшаются и уже в перспективе 2-6 месяцев на рынке прогнозируют падение цены барреля Brent до 65 долларов. В то же время, особых поводов драматизировать ситуацию нет. Одним из условий американского торгового соглашения является увеличение поставок нефти и СПГ из США в Китай", — говорит Кочетков.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Реакция российского рынка на негативный внешний фон остаётся сдержанной, отмечает Кочетков. Более того, при первых признаках улучшения перспектив переговорного процесса между Китаем и США можно ждать новых рекордов от индекса Мосбиржи, полагает он.

"До конца текущего дня динамика индексов, скорее всего, будет достаточно вялой и закрытие состоится вблизи значений конца торгов предыдущего дня", — прогнозирует он.

"Волатильность на рынках будет зависеть от очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, запланированного на 9-10 мая. Если стороны не выйдут на сделку и США повысят пошлины на китайский импорт до 25%, то в долгосрочной перспективе это обойдется Китаю в 1% роста ВВП. Повышение пошлин ударит по американским компаниям потребительского сектора и производителям, большая часть прибыли которых генерируется за рубежом", — говорит Искандер Луцко из ITI Capital.

"В меньшей степени это повлияет на американские компании, прибыль которых зависит от внутреннего спроса. Неопределенность с торговой сделкой заставляет рынок нервничать, так как большинство активов находится на локальных пиках", — добавляет он.