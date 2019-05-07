МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США во вторник опускаются из-за продолжающегося воздействия неопределенности вокруг торговых отношений Соединенных Штатов и Китая, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones уменьшался на 0,97%, до 26182,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,17%, до 8028,51 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,09%, до 2900,48 пункта.

С начала недели мировые биржи оказались под давлением после того, как в воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Он также не исключил введения пошлин на другие товары. Новый раунд торговых переговоров США и Китая запланирован на 8 мая в Вашингтоне, предыдущий прошел в Пекине 30 апреля.

При этом, согласно официальным сообщениям, делегация Китая готовится к поездке в США для участия в очередном раунде торговых консультаций, несмотря на угрозы Трампа, а вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения торговых переговоров с США.

"Есть некоторая неопределенность относительно того, каков будет окончательный результат торговых переговоров. Если соглашение не заключат, то это будет воспринято рынками достаточно негативно", — рассказал агентству Рейтер главный инвестспециалист BNY Mellon's Lockwood Advisors Мэтт Форестер (Matt Forester).