МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в апреле снизился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 73,8 триллиона рублей, следует из материалов торговой площадки.

"В апреле 2019 года общий объем торгов на рынках Московской биржи составил 73,8 триллиона рублей. Лучшую динамику продемонстрировал рынок облигаций (рост 24,3%), рынок РЕПО с клиринговыми сертификатами участия (рост 22,2%), рынок фьючерсов и опционов на товары (рост 18,4%), а также рынок РЕПО с центральным контрагентом (рост 12,5%)", — говорится в сообщении.

Объем торгов на фондовом рынке в апреле вырос на 0,9% и достиг 3,163 триллиона рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями составил 904,5 миллиарда рублей, снизившись на 31,4% по сравнению с апрелем прошлого года. Среднедневной объем торгов составил 41,1 миллиарда рублей.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 24,3% и составил 2,259 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов – 102,7 миллиарда рублей. В апреле на фондовом рынке Мосбиржи были размещены 88 облигационных займов на общую сумму 1,875 триллиона рублей (включая объем размещения однодневных облигаций на 492,7 миллиарда).

Объем торгов на валютном рынке составил 30,8 триллиона рублей, что на 3,1% ниже, чем в апреле 2018 года. Объем торгов инструментами спот составил 5,9 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов — 24,9 триллиона. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,4 триллиона рублей, или 21,7 миллиарда долларов, по сравнению с 1,446 триллиона рублей в апреле 2018 года (23,9 миллиарда долларов).