МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник закрылся "красным" на фоне падения зарубежных площадок и рынка нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,57%, до 2565,1 пункта, индекс РТС — на 0,62%, до 1237,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.29 мск рос на 22 копейки, до 65,45 рубля, курс евро — на 8 копеек, до 73,15 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,33%, до 70,29 доллара за баррель.

"Во вторник российский рынок сделал еще один шаг к ближайшей поддержке, чему способствовал внешний фон", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Так, поводом к продажам послужило возобновление негативной динамики на рынке энергоносителей.

"Также "медведей" поддержала ситуация на западных фондовых площадках. В Европе к вечеру основные индексы снижались в пределах 1,3%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 отступили на 1,2% и 1,3% соответственно", — добавляет эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции ОГК-2 (входит в "Газпром энергохолдинг") обновили максимум с конца мая прошлого года и поднимались на 4,7%, до 42,49 копейки, на рекомендации совета директоров компании увеличить дивиденды за 2018 год в 2,2 раза – до 3,68 копейки на акцию. К закрытию торгов акции ОГК-2 выросли на 3,37%.

Акции "Мосэнерго" подорожали на 2,87%, до 2,294 рубля, на рекомендации совета директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2018 года в размере 21,004 копейки на акцию.

Акции "Юнипро" выросли в цене на 0,23% на фоне позитивных данных по МСФО за первый квартал.

В то же время подешевели акции "Газпрома" – на 0,75%, "Газпромнефти" – на 0,67%, "Лукойла" — на 1,32%, "Роснефти" – на 0,71%, префы "Транснефти" – на 0,63%, бумаги "Татнефти" (префы — на 1,14%, обыкновенные акции – на 1,93%).

А привилегированные акции "Башнефти" упали к концу торгов на 8,44%, до 1768 рубля, обыкновенные — на 5,96%, до 2003 рублей. В начале торгов префы компании в моменте падали почти на 10%, обыкновенные акции — на 7,5%.

"Акции "Башнефти", тем временем, шли вниз на новостях понедельника о сохранении уровня дивидендных выплат за 2018 год на прежних отметках, тогда как ряд инвесторов рассчитывал на их увеличение", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги в умеренном минусе, удержав ближаи?шие поддержки 2560 и 1235 пунктов соответственно, отмечает Кожухова.

Александра Овчинникова из компании "Фридом Финанс" полагает, что диапазон для рублевого индекса Мосбиржи на предстоящую сессию составит 2540–2570 пунктов.

"Последнюю декаду апреля и начало мая российский рынок провел в узком диапазоне между уровнями 2550 и 2590 пунктов. При этом все попытки выхода за его границы оказались неудачными. И если отметка 2590 – слабое сопротивление, то уровень 2550, который выступал предыдущим историческим максимумом, установленным в феврале, является уверенной поддержкой", — комментирует Зварич.

"Однако тот уровень неопределенности, который наблюдается на рынках в связи с возникновением проблем в переговорах по торговому соглашению между США и Китаем, в дальнейшем может способствовать углублению коррекции и переходу индекса Мосбиржи в диапазон 2500–2550 пунктов. Отметим, что в ближайшие дни инвесторы будут осторожны в своих действиях, ожидая результатов очередного раунда переговоров по торговому соглашению, который состоится в Штатах 9 и 10 мая", — заключает он.