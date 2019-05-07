МОСКВА, 7 мая /ПРАЙМ/. Количество сообщений, переданных через российский аналог SWIFT, выросло в 2018 году по сравнению с предыдущим годом почти вдвое, говорится в годовом отчете Банка России.

"Количество пользователей системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России в 2018 году увеличилось до 403 участников. Пользователями СПФС было направлено 5,4 миллиона сообщений, что в два раза превысило количество сообщений, направленных в 2017 году", — сказано в документе.

СПФС была создана Банком России в ответ на риски возможного отключения российских банков от международной системы SWIFT. Сама система в октябре 2014 года заявляла, что испытывает давление со стороны ряда государств, настаивающих на ее присоединении к санкциям против РФ, однако не намерена поддаваться.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 10,8 тысячи крупнейших организаций в более чем 200 странах.