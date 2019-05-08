МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Российский онлайн-ритейлер Ozon начал тестировать продажи электроники, одежды и других товаров из-за рубежа, соответствующий раздел появился на сайте площадки.

В разделе "Товары из-за рубежа" в тестовом режиме представлены несколько тысяч товарных наименований из Китая, Европы и США. "Примерно половина ассортимента от иностранных поставщиков приходится на категорию одежды и аксессуаров, около 20% — на электронику, еще порядка 10% — товары для красоты и здоровья", — рассказали РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

В ходе теста высокой популярностью пользуются товары из Германии, Латвии, США и Китая, отметили в Ozon.

Онлайн-ритейлер выступает как витрина: он принимает платеж от клиента, а доставку товара клиенту осуществляет сам поставщик. Стандартный срок доставки — три недели, эта услуга предоставляется бесплатно, указано на сайте Ozon. Скорость доставки зависит от удаленности складов поставщика и оперативности работы его логистических партнеров, пояснили в пресс-службе.

"Запуск маркетплейса и тестирование продаж товаров из-за рубежа дают новые возможности быстро расширять ассортимент и давать покупателю еще больше выбора — как следствие, растет и наполняемость заказов, и частота покупок", — прокомментировали запуск нового сервиса в компании.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Он основан в 1998 году, на конец 2018 года ассортимент Ozon составлял 1,6 миллиона товарных наименований. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа- и железнодорожных билетов Ozon.Travel. Основные инвесторы Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.