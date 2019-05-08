ВАШИНГТОН, 8 мая /ПРАЙМ/. Чистый убыток сервиса такси Lyft в I квартале 2019 года составил 1,14 миллиарда долларов, сообщила компания.

Большая часть убытков произошла из-за расходов на первичное размещение акций. При исключении этих расходов убытки компании составили бы 211,5 миллиона долларов. Для сравнения, в аналогичный период 2018 года компания потеряла 234 миллиона долларов.

При этом сервис почти удвоил оборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 776 миллионов долларов в январе-марте.

Акции Lyft упали во вторник на 3%.

Компания разместила акции на нью-йоркской бирже в конце мая, но их цена упала примерно до 60 долларов за акцию с первоначальных 72 долларов. Негативный опыт Lyft активно обсуждается в преддверии IPO другого сервиса такси Uber, который считается крупнейшей компанией в отрасли и многократно превосходит Lyft по оборотам.