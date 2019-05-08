МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.36 мск глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" дешевели на 0,05% — до 6,44 доллара, "Лукойла" — дорожали на 0,13%, до 83,45 доллара, "Новатэка" – снижались в цене на 0,56%, до 185,45 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,62% — до 4,99 доллара, "Газпром нефти" – на 2,24%, до 27,27 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ уменьшалась на 0,45% — до 1,1 доллара, Сбербанка — увеличивалась на 0,1%, до 14,51 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,1% — до 19,28 доллара.

Расписки "Норникеля" дешевели на 0,44% — до 21,61 доллара, "Северстали" — на 0,38%, до 15,86 доллара, НЛМК — на 0,08%, до 25,98 доллара.

Цена бумаг "Магнита" снижалась на 0,81% — до 14,45 доллара, "Ленты" — на 0,07%, до 3,58 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,64% и стоили 2,64 доллара.