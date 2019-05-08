МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ, Мариам Багдасарян. Взлом одной из крупнейших в мире криптобирж по объему торгов — Binance — может негативно отразиться на ее репутации, а также может повлиять на стоимость ее токена, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

Binance сообщила, что в ночь на среду произошла хакерская атака, в ходе которой злоумышленники похитили биткоины почти на 41 миллион долларов с кошелька криптобиржи. Хакеры использовали различные методы, включая фишинг и вирусы. Binance приостановит на неделю возможность ввода и вывода средств для техработ, в частности проверки своих систем безопасности. Компания отметила, что хакеры могут по-прежнему контролировать определенные учетные записи пользователей и использовать их для влияния на стоимость криптовалют.

"Бесспорно, взлом Binance нанес существенный урон ее репутации, однако говорить о резком оттоке средств с крипторынка преждевременно. В последнее время биткоин показывает существенный рост, и более вероятно, что сообщество перейдет на другую площадку", — сказал основатель и гендиректор Waves Platform и проекта Vostok Александр Иванов.

"Надо сказать, что инцидент достаточно серьезный. Binance является одной из самых популярных криптобирж в мире, и это событие может отразиться на ее репутации…. Эта ситуация служит еще одним напоминанием, что на бирже нельзя хранить средства", — заявил независимый эксперт Мансур Гусейнов.

По его словам, взлом криптобиржи вряд ли приведет к оттоку инвесторов и их средств с криптобиржи. С учетом размеров Binance и наличия у нее стабилизационного фонда, причин для паники нет, считает эксперт.

Гусейнов заметил, что взлом криптобиржи может отразиться на стоимости токенов.

"Следует обратить внимание на динамику токена биржи — BNB. По мнению некоторых участников рынка, стабилизационный фонд биржи состоит во многом из этих токенов, и продажа биржей этих резервов для целей компенсации убытков трейдеров может привести к снижению цены BNB. Объем похищенных биткоинов эквивалентен дневному объему торгов в паре BNB/BTC", — добавил он.

Президент аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков, в свою очередь, указал на необходимость страхования средств на криптобиржах.

"Держать на бирже деньги, не покрыв свои риски страховым полисом, очень рискованно. Криптомир полон мошенничества. Идеальных, не взламываемых систем не существует", — заявил он.

Эксперт отметил, что страховой сервис cryptoins.io еще в начале апреля отметил резкий рост спроса на страхование вложений именно на Binance.