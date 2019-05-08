МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть после утренней краткосрочной коррекции вернулись к снижению в ожидании очередных торговых переговоров США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.07 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,52%, до 69,52 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 0,37%, до 61,16 доллара.

Инвесторы ждут продолжения торговых переговоров между США и Китаем, которые запланированы на текущей неделе. Для мировых рынков это важное событие в свете объявленных планов Вашингтона повысить пошлины на китайские товары, прервав таким образом "перемирие" в торговой войне, продолжавшееся с конца 2018 года.

Торгпред США и главный переговорщик по торговле Роберт Лайтхайзер назвал причиной возврата страны к такой политике "невыполнение Пекином обязательств, взятых им в ходе переговоров". Трейдеры опасаются, что эскалация торговой напряженности между США и КНР негативно отразится на мировой экономике и спросе на нефть.

"Сейчас основное внимание будет уделено двум дням грядущих переговоров в Вашингтоне между американскими и китайскими официальными лицами", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика London Capital Group Джаспера Лоулера (Jasper Lawler).

Участники торгов также обратили внимание на данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы сырья в США на прошлой неделе выросли на 2,8 миллиона баррелей после повышения на 6,8 миллиона неделей ранее. Теперь инвесторы ждут официальных данных от минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. Согласно прогнозам, запасы нефти в страны за прошлую неделю выросли на 1,215 миллиона баррелей после роста неделей ранее на 9,9 миллиона баррелей.