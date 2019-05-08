МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Рынок криптовалют ушел в "красную" зону и снижается днём в среду на фоне сообщений о взломе одной из крупнейших по объему торгов криптобирж в мире — Binance, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.43 мск, по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, самая популярная криптовалюта биткоин дешевела на 0,52%, до 5,913 тысячи долларов. На бирже Binance биткоин снижался в цене на 0,07%, до 5,945 тысячи долларов. Стоимость криптовалюты Binance — BNB — падала на 7,87%, до 20,44%.

Стоимость других популярных криптовалют также снижается: Ethereum — на 3,78%, до 170,54 доллара, Ripple — на 0,89%, до 0,3012 доллара, Bitcoin Cash — на 2,51%, до 286,69 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 185,546 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 56,4% рынка.

Ранее в среду компания Binance сообщила, что хакеры взломали её биржу и похитили биткоинов почти на 41 миллион долларов, в связи с чем на неделю приостанавливается возможность ввода и вывода средств. При этом средства пользователей из-за взлома не будут затронуты, пообещали на бирже.

Как заявила РИА Новости эксперт портала DeCenter.Org Юлия Хандожко, снижение стоимости криптовалют связано со взломом криптобиржи Binance. "Да, взлом отразится на инвесторах: курс токена биржи BNB упал уже почти на 10%. Рынок также пошёл вниз, но незначительно: биткоин упал меньше чем на 1% за сутки. В целом рынок просел на 3 миллиарда долларов (со 188 до 185 миллиардов долларов) за сутки", — рассказала она, добавив, что такое снижение не считается значительным колебанием.

При этом, по ее словам, криптобиржа ведёт себя максимально открыто с пользователями, и взлом вряд ли приведёт к существенному оттоку трейдеров. "Во-первых, их средства не пострадают, все возместят из фонда SAFU. Во-вторых, на рынке нет такого же сильного конкурента, хотя это и шок для трейдеров. Процесс регистрации на других биржах занимает время — недели. Вряд ли трейдеры начнут переходить на другие биржи, особенно учитывая, что они не понесли никаких потерь", — заключила она.