МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается на фиксации прибыли игроками перед праздничными выходными и на фоне неопределенности в торговых переговорах между Китаем и США.

Индекс Мосбиржи к 15.06 мск в минусе на 0,54% — до 2551,16 пункта, индекс РТС — на 0,44%, до 1232,39 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" теряет 19 копеек — до 65,22 рубля, курс евро — 7 копеек, до 73,08 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,3% — до 69,67 доллара за баррель.

СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

"В среду, 8 мая, российский рынок акций торгуется в "предпраздничном" состоянии. Поэтому обороты торгов на нем ожидаемо невысоки. В целом сегодняшняя динамика индексов Мосбиржи и РТС не является показательной. Дальнейшее направление движения локального фондового рынка будет определяться уже в начале следующей недели, после возвращения на него крупных инвесторов и спекулянтов", — говорит старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.

Значения индексов большинства фондовых бирж мира снижаются в связи с проблемами в торговых переговорах между США и КНР, отмечает замруководителя инвестотдела НПФ "Согласие" Николай Ребенок.

Так, индекс страха (VIX) вырос за период с момента опубликования информации про возможность введения пошлин (за два рабочих дня) примерно на 50%, обращает внимание эксперт.

"Рынок по-прежнему находится под давлением неопределенности по поводу заключения торгового соглашения США с Китаем. Несмотря на заверения китайской стороны о том, что компромисс еще может быть достигнут и переговоры продолжатся по графику в этот четверг, инвесторы сомневаются в удачном исходе обсуждения. Усугубляет ситуацию и приближение праздников", — также комментирует старший аналитик УК "Райффайзен Капитал" София Кирсанова.

Пока что умеренное снижение индексов Мосбиржи и РТС укладывается в рамки внутридневного "боковика", оценивает Манжос. Он считает, что ключевым внешним ориентиром для участников торгов выступает динамика нефтяных контрактов.

"Сегодня фьючерсы на нефть сорта Brent просели ниже важного психологического и технического уровня 70 долларов за баррель, что стоит трактовать как тревожный сигнал. В подобных условиях динамика европейских фондовых индексов и фьючерсов на фондовые индексы США отходят по значимости на второй план", — говорит эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ГК "ПИК" (0,72%), обыкновенные акции "Россетей" (0,67%), акции "Алросы" (0,41%), "Юнипро" (0,34%), "Полюса" (0,3%), а также акции "Распадской" (0,29%), "Магнита" (0,26%) и акции "Уралкалия" (0,16%).

Среди лидеров снижения – акции Polymetal (-2,34%), ТГК-1 (-1,84%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 1,73%, префы – на 1,31%), акции "Мосэнерго" (-1,46%), ММК (-1,395), а также акции ЛСР (-1,36%) и акции "Интер РАО" (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Многие участники торгов предпочтут сегодня зафиксировать прибыль и воздержаться от покупок, поскольку ясность о ходе торговых переговоров между США и Китаем появится только в пятницу, отмечает Кирсанова.

Характер закрытия российского рынка акций будет в значительной мере зависеть от предстоящей публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 мск), считает Манжос.

"Таким образом, участники нефтяного рынка уже готовы к возможному выходу неблагоприятной отраслевой статистики. Поэтому реакция на нее может быть парадоксальной. С учетом указанного фактора мы бы не стали ожидать дальнейшего резкого падения индексов Мосбиржи и РТС в вечерние часы торгов. Не исключено, что они сумеют нивелировать текущую просадку", — полагает эксперт.

В целом же он ожидает закрытия индексов Мосбиржи и РТС с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня.

На следующей неделе в фокусе участников рынка будет, в том числе, корпоративная отчетность за первый квартал 2019 года, отмечает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Отметим, что российско-американские политические контакты наконец разморозились, это создает предпосылки для решения вопросов и немного снижает санкционные риски", — добавляет он.