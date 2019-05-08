МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду меняются незначительно, инвесторы ждут начала нового раунда торговых переговоров между Штатами и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 16.52 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,04%, до 25953,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,01%, до 7963,23 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,01%, до 2883,72 пункта. Минутами ранее все три индекса показывали слабый рост.

Участники торгов с нетерпением ожидают начала нового раунда торговых переговоров США и Китая, который запланирован на 8 мая в Вашингтоне, предыдущий прошел в Пекине 30 апреля. Трейдеры будут следить за дальнейшими действиями с американской стороны после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что увеличит в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%. Он также не исключил введения пошлин на другие товары.

Несмотря на появившиеся в СМИ опасения того, что Китай может отменить предстоящие переговоры, во вторник министерство коммерции Китая сообщило, что вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США 9-10 мая для продолжения консультаций, несмотря на угрозы Трампа.

"Я думаю, что главный риск — повышение Трампом пошлин. Если это произойдет, мы можем догадаться, что переговоры сорвутся, это подразумевает еще несколько месяцев неопределенности", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега Market Securities Кристофа Барро (Christophe Barraud).

В пятницу инвесторы ожидают две важные статистики из США за апрель — по годовой инфляции в стране и по состоянию бюджета США. Эксперты прогнозируют, что годовая инфляция в отчетном месяце ускорилась до 2,1% с уровня марта в 1,9%, а профицит бюджета составил 165 миллиардов долларов против мартовского дефицита в 147 миллиардов.