МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в среду вечером снижается, инвесторы отыгрывают последние новости по торговым отношения США и КНР на фоне начала нового раунда переговоров между странами, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.54 мск курс евро к доллару рос до 1,1208 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,119 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 110,12 иены со 110,24 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) сокращался на 0,11%, до 97,52 пункта.

Ранее в среду федеральный реестр США сообщил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая. Позднее минкоммерции Китая ответило, что КНР сожалеет о намерении США повысить пошлины в отношении китайских товаров и в ответ будет вынужден предпринять контрмеры.

"Американские чиновники дали понять, что следующий шаг для Центробанка будет основан на входящих экономических данных, и рынки ожидают, что снижение ставки произойдет в недалеком будущем, если торговые противоречия продолжат нарастать", — цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика ActivTrades в Лондоне Рикардо Эвангелисты (Ricardo Evangelista).

В начале апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ФРС должна понизить базовую процентную ставку. В последний раз регулятор поднял ставку в декабре прошлого года (четвертый раз за 2018 год), и Трамп неоднократно выступал с резкой критикой этого решения.

По итогам заседания 30 апреля — 1 мая Федеральная резервная система ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, а глава регулятора Джером Пауэлл сообщил, что не видит оснований для изменения ставки в любом направлении.